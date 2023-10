To są standardy, które obowiązują od lat. Ale ludzie tego chcą. Jakby nie chcieli to by tak nie głosowali jak widać. Przecież to nie robot zabił tego chłopaka tylko wyborca PiS albo KO lub całej reszty Lewicy. Jako, że PiS wygrał wybory po raz trzeci a i tak nie da rady rządzić to ludziom głosującym na PIS totalnie pękają nerwy i teraz stali się niebezpieczni.