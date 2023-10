O ile zakład że jeśli PO utworzy rząd to nastąpi pogorszenie stosunków z USA, bo Tusk jest "prounijny" czyli de facto proniemiecki, więc USA idzie na dystans, tutaj rządzą Niemcy! A Niemcy zawsze chcą się układać z Rosją kosztem naszego regionu. Oczywiście Tusk nie zrobi nic co nie byłoby w interesie Niemiec/Francji. No ale najważniejsze że obroniliście 'demokrację' bo przecież byłaby dyktatura, wiadomo. Za to będziemy mieć 'szacun' co nie? Otóż nikt Pokaż całość