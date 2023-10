Z tym kreowaniem podaży to jak to realnie zrobić?

Przystępując do inwestycji zakładamy jakieś koszty i zyski. Budowa trwa powiedzmy 2-3 lata. Jak rząd nagoni ludzi do masowej budowlanki i ceny miałyby spać to znaczy, że te zaczęte inwestycje nie zwrócą się na takim poziomie jak zakładali inwestorzy przez spadek cen nieruchów w ciągu roku.