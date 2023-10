Mieszkając w bloku elektryk odpada bo specjalnie jeździć ładować to żart a z 4 piętra przedłużacz ciągnąć też słabo xD

Za to w domu jak ma się panele fotowoltaiczne takie auto na co dzień ? Super sprawa. Jeździsz "za friko", 0 uszczelki pod głowicą, kapiącego oleju, rozrządu do wymiany. Taki zasięg 400km i ładujesz raz na tydzień/2.

Do wyjazdów zagranicznych drugie auto spalinowe i można żyć.

Jak taka Tesla 20 letnia xD Pokaż całość