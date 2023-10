No bez jaj. Podatek dla programistów na ryczałcie to 12% jeśli ktoś jest tak bezczelny, że pomimo tak niskiej stawki leci jeszcze w #!$%@? i rozlicza się jako tester to jak najbardziej słusznie powinien dostać po dupie.



To samo tyczy się tych wszystkich klepaczy kodu korzystających z IP BOX. Bo naprawdę niewiele jest projektów które można uczciwie do tej ulgii wrzucić.