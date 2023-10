Oczywiście, że nas wyprowadzą z EU. Pis z Kaczyńskim na czele to partia pseudo-patriotów niskiego rozumku, którzy uważają, że ich droga to droga jedynie słuszna. Bo tak.

Będą dążyć do swojego celu po trupach. Zrobią też wszystko, żeby władzy którą im dał durny elektorat już nigdy nie stracić.

Jeszcze w niedzielę będziemy mieli ostatnią szansę, żeby im pokazać, że się na to nie zgadzamy.