Moje spostrzeżenia na temat FB którego dumnym użytkownikiem stałem się bardzo niedawno i to niejako z musu. Nieważne. Nie było mnie tam więc nie byłem zaideksowany więc algorytmy dawały mi na talerzu to co im się wydawało że będzie mi się podobało. No więc moje ulubione wyglądają tak:

- kosmici

- więcej kosmitów

- teorie spiskowe

- jeszcze kurła więcej szurstwa

- dupy i to wszelkiej maści od cycatych murzynek do chętnych Pokaż całość