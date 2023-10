Nutri score to ściema, są składniki które nie są brane pod uwagę. Ser chyba między innymi. To system stworzony przez jedną z korporacji dla własnej promocji. Ale co do jednej z ilustracji w tekście - soki sa nafaszerowane cukrem (czy to dosypywanym czy tym z owoców) i równie dobrze można pić słodkie napoje gazowane. Przeświadczenie o zdrowych sokach to mit.