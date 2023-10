Artykul z dupy dodany przez zielonke, czego sie spodziewac. Nie mozna dostac beki2 jesli nie jest sie w zwiazku z polskim obywatelem/obywatelka - formalnym zwiazku a nie ze sie przelizali na tinderze. Jesli obcokrajowcy maja dziecko urodzone w Polsce to rowniez moga dostac kredyt. Wszystko to musi jednak finalizowac sie tym ze Polska jest ich osrodkiem do zycia czyt. maja UoP/dzialanosc i rozliczaja sie skarbowo w Polsce.