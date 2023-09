Kolega jeździł na tej linii, skomentował to tak, ta linia jeździła w oku centrum, i w nocy w weekend głównie #!$%@? i naćpani, po takiej nocce to mu się nie dziwił że tak mógł zareagować, sama ofiara to też pewien symbol patologii, matka dwójki małych dzieci, mieszkanka zacnej dzielnicy Lipiny Świętochłowice, pijana z bandą patusów o świcie awanturuje się nie zważając na nic. Tak, nie powinien jej rozjechać, ale ta sytuacja ma Pokaż całość