Chciałbym tu zaznaczyć, że kierowca nie ma obowiązku zatrzymywania się a ma obowiązek ustąpić pierwszeństwo, a to nie jest to samo. Wymuszenie pierwszeństwa w przepisach definiuje się jako zmuszenie innego uczestnika ruchu (tu pieszego) do zatrzymania, zwolnienia, przyspieszenia lub zmiany kierunku poruszania się.

Inaczej, prościej. Jak wchodzisz na przejście, a na drugim (licząc od ciebie) lub dalszym pasie auto przejedzie, to (uwaga uwaga) nie ma wymuszenia pierwszeństwa. Samochody nie muszą robić szpaleru Pokaż całość