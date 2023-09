Ktoś mi wytłumaczy czemu nie korzysta się z etanolu? Można go produkować z wielu roślin, a wydzielany dwutlenek węgla został pochłonięty przez nie wcześniej z atmosfery. Energię potrzebną do rektyfikacji można pozyskiwać ze słońca bez użycia energii elektrycznej (system zwierciadeł lub panele z cieczą). Dodatkowo można go stosować w prostych silnikach, a spaliny są bardzo czyste. Dodatkowo łatwo go transportować oraz przechowywać.