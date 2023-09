Chciałam krótko, nawiasem, zademonstrować na świeżym przykładzie, jak to obecnie nawet "złoty język" rosyjskiej propagandy, Włodzimierz Rudolfowicz, ma problemy z robieniem dobrej miny do złej gry i jest zwyczajnie zmęczony tymi wszystkimi medialnymi sukcesami SZU. A, no i miał awarię w studiu xD