przypominam, że zarówno PiS jak i PO (i pomioty w stylu lewicy i trzeciej odnogi) sumiennie podpisują wszystko co unia każe i nawet nie raczą zaproponować swoich rozwiązań, które dla nas były by lepsze. Dlatego głosując na te partie sami sobie wiążecie stryczek na szyi a oni tylko kopną taborecik. Żebyście potem nie szukali winnego, bo to będziecie wy sami.