Eksploatacja złóż miałaby się rozpocząć już w 2026 roku. Plany mówią o rocznym wydobyciu 2,25 miliona ton rudy, by wyprodukować z niej niemal 30 000 ton wodorotlenku litu, surowca używanego do produkcji ogniw Li-ion. Taka ilość powinna wystarczyć do wytworzenia niemal 1 miliona baterii samochodowych