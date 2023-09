Sytuacja sprzed wielu lat na dworcu w Kutnie. Podchodzi do mnie grupa wyrostków i się pyta:

- Komu kibicujesz?

- A wy?

- Widzewowi.

- No ja też.

- To spoko.



I poszli sobie.



Miałem farta, że trafiłem na wyjątkowo mało rozgarniętych kiboli. Niestety niektórzy moi znajomi mieli mniej szczęścia w podobnych przypadkach,