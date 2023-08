Wystarczy zrozumieć, że rządowi chodzi o utrzymanie inflacji - bo to jest metoda na zlupienie całego kraju z "zamrożonego" kapitału, bez fizycznego jego zabrania/opodatkowania - po prostu wszystko co zaoszczędzone - staje się mniej warte.

Jakby rząd ogłosił "co roku zabierzemy ci 20% całej kasy jaka masz w banku, w skarpetce, w kieszeni" to by była afera.

A jak co roku cała kasa w banku w skarpetce i kieszeni jest 20% mniej Pokaż całość