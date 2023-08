Spośród setek Ukraińców w mieście wybrali akurat tych dwóch

dowiedzieli się gdzie mieszkają i w 17 osób zrobili im wjazd na chatę ze sprzętem?

Pokaż całość

Przecież jak wybierasz losowo, a potem wyjdzie taki artykuł to zawsze można napisać dokladnie to co napisałeśWychowałem się dosłownie w takim środowisku.Ekipa potrafiła się zorganizować i wjechać na chatę gościowi tylko dlatego, ze sie wprowadził gosc z innego miasta i im nie pasował.Także