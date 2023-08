A tak nawiasem - u Was też odkąd działa ten "kredyt 2%" to jest zmasowany spam karteczek typu "jesteśmy ania i piotrek - szukamy w tym bloku mieszkania dla siebie i dla naszej małej córeczki"? Wczoraj znalazłem kufa 5 różnych tego typu "ogłoszeń" i jeszcze ktoś ponaklejał na całym osiedlu (nielegalnie ofc) kartkę A4 "kupię tutaj mieszkanie! Gotówka do ręki!" i z numerami do oddzierania...