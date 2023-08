Szczucie społeczeństwa przez onet i ich gówniane clickbaitowe nagłówki zmęczyć mogą każdego.

To, oraz to, że 2/3 powierzchni strony to reklamy. O ile coraz więcej ludzi ogarnia adblocka to metody na obejście blokady już nie są tak popularne wśród "nietechnicznych" i wiele osób go wyłącza go po tym, jak zobaczą blokadę dostępu do artykułów.