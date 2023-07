Przestańcie porównywać palące się samochody bo to nie ma sensu. Spalinówki praktycznie nigdy nie zapalają się kiedy stoją w garażu ponieważ nie mają od czego się zapalić. Nawet jak rozszczelni się bak to nie nastąpi zapłon. Najczęściej następuje to w czasie jazy kiedy wszystko jest gorące albo ktoś podpali. Elektryki natomiast potrafią się zapalić same z siebie w skutek samozapłonu baterii.