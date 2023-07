W Warszawie to by się przydał jakiś rzecznik pieszych, bo to co się ostatnio dzieje to przegięcie.



Przy remontach DDR przy skrzyżowaniach ostatnio w ogóle nie są malowane zebry dla pieszych - tak jakby piesi mieli ukradkiem przemykac przez ścieżkę wyznaczoną środkiem chodnika. Do tego profilowane szerokie zakręty dla rowerów a dla pieszych jakies skrawki i ochłapy, bez jasno oznaczonych przejść.



Najlepszy przykład to rondo Daszyńskiego, ale ostatnio do tego doszło np.