Za udzielanie kredytu powinien odpowiadać bank.

Jeżeli nie będzie w stanie w 100% udowodnić, że to ja brałem kredyt (podpis nagranie monitoringu) to powinni spłacać go sobie sami.

Jak to jest, że ja idąc do banku dostaję zdolność na 50 000zł a złodziej idzie i dostaje na te same moje dane 500 000zł ლ ( ಠ _ ಠ ლ )