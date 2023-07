po bardziej uczęszczanych rowerowo trasach ciągle muszę za siebie patrzeć bo kretyni potrafią na pełnej prędkości zapieprzać między pieszymi

Nagłaśniać pokazowe procesy przeciwko takim pędzącym idiotom, którzy spowodują wypadek. Wiek 15 lat to w sam raz, aby zacząć od wsadzenia do poprawczaka. Do tego silna edukacja filmikami poglądowymi, jak po zabiciu pieszego za młodym rowerzystą zamyka się krata poprawczaka. Nie da się inaczej edukować.