Jak to jest, że Polki wg Onetu są silne, niezależne, ambitne, wykształcone a z drugiej strony również na Onecie tyle się pisze o tym, że Polki są dyskryminowane i zarabiają mniej niż Polacy?



To lepiej sobie radzą czy gorzej? Jest tutaj może jakiś redaktór Onetu, który mógłby mi tę logikę wytłumaczyć? Bo widocznie jako Polak jestem zbyt głupi, brudny, słaby i leniwy żeby to pojąć.