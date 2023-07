NIc dziwnego, dodatek za pracę nocną to jakiś smutny żart. 20 % MINIMALNEGO wynagrodzenia, to daje jakieś 4zł extra za godzinę pracy. Wystarczyłoby by ustawodawca wprowadził, że ten dodatek wynosi 50% ( albo 70% może nawet 100% sprawa do dyskusji) i nie minimalnego wynagrodzenia, ale wynagrodzenia na umowie o pracę danego pracownika i problem by się sam rozwiązał. Chętni by się błyskawicznie znaleźli.