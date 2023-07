Po mojemu to powinien być jakiś system wsparcia finansowego przez kraje NATO dla krajów flankowych sojuszu takich jak Polska, wkoncu to my przyjmiemy pierwsze uderzenie podczas gdy nasi sojusznicy będą spokojnie siedzieć na naszych tyłach i zastanawiać się jak odpowiedzieć. Niech dadzą hajs my sobie zrobimy armię która będzie w stanie zatrzymać atak a oni niech sobie w tym czasie debatują tylko wiadomo... nie za długo ;)