Skazać PiSowców za ich szkodliwą działalność i srakę legislacyjną. Zakaz robienia zdjęć w przestrzeni publicznej to zamach na wolności obywatelskie. Jak realny szpieg będzie chciał sfotografować jakieś jednostki wojskowe to zrobi to z ukrycia w taki sposób, że ochrona nawet tego nie zauważy. Ten przepis to bubel prawny (typowe dla pisuarów). W mniemaniu tych sejmowych pajaców to jest zapewne prostszy sposób na rozwiązanie problemu np. audytu obywatelskiego zamiast edukowania trepów co siedzą Pokaż całość