Teraz się obudzili jak mam 2 miesiące na zakup mieszkania, a ofert prywatnych tyle co nic.



Co do sprzedaży, to żeby pośrednik nie zawracał dupy należy umieścić informację, iż każdej dzwoniącej agencji zostanie wystawionych kilka negatywnych komentarzy z różnych kont.

Oczywiście zadziałało kilka botów, których numery zostały dodane do spamlisty ktodzwonil / nieznanynumer.



Jeszcze lepszym patentem jest po prostu niepodawanie numeru - pośrednik nie może zadzwonić jak nie ma numeru ;).

