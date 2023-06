Pokaż całość

Ja ogólnie uważam, że firmy powinny być (w dowolny sposób, mogą być nawet zaporowe podatki) wykluczone z rynku wtórnego oraz wynajmu nieruchomości mieszkalnych, które to powinny być specjalnie chronione jako podstawowa potrzeba każdego człowieka. Jak firma XYZ chce inwestować w nieruchy to niech to robi na rynku lokali komercyjnych a jak chce się bawić w wynajem to niech sobie postawi/kupi hotel.Szczególnie przydałoby się to uregulować na rynku airbnb, które