Przedsiębiorcy w polskim wydaniu to jakaś kompromitacja. xD Najwięksi kłamcy i oszuści, nigdy nie mają pieniędzy na nic, zawsze dokładają do interesu i nic się nie opłaca. Do płacenia wierzycielom i pracownikom ostatni, same zaległości "bo jest ciężko". Zamiast robić chociaż pozory, to wożą się furami za kilkaset tysięcy, budują kolejne domy, latają na wycieczki. Idioci kompletni. xD