Kanada. Niegdyś kraj marzeń z najlepiej rozwijającym się społeczeństwem, dziś kraj w którym na ulicach pełno bezdomnych, narkomanów i przestępców. Obywatele boją się korzystać z komunikacji publicznej, by nie stać się losową ofiarą przemocy. Ale co doprowadziło do tego stanu i kogo obwiniać?