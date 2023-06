Ich blok grozi zawaleniem! Winią dewelopera, nie chcą wracać

Jak znam nasz kochany kraj to deweloper już jest niemal bankrutem bo właściciel już wyprowadza z firmy pieniądze i transweruje je do nowej spółki założonej na 65 lenią ciotkę.

Do czasu aż nasze organy prawne ruszą swoje tłuste dupska w firmie będą tylko i wyłącznie długi.

Kolejną sprawą są

1. Projektant

2. Kierownik budowy

3. Nadzór budowlany

Ponieważ każda strona dala dupy to razem, wspólnie będą tak robić aby się okazało, że Pokaż całość