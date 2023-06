Im jestem starszy to tym widzę USA w ciemnym świetle.



Od zawsze byliśmy na kroplówce mass mediów amerykancych - filmy z Arnoldem, Schwarzenegerem, cała kultura masowa począwszy od jedzenia (Coca-cola) muzykę (80s rock) i ciuchy - to utwierdzało nas w przekonaniu że USA to są 'good guys'.



Myślę że gdyby Amerykanie nie mieli do nas biznesu, a nasze państwo znajdowałaby się gdzieś właśnie na Bliskim Wschodzie albo w Ameryce Środkowej to byśmy Pokaż całość