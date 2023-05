Brawo! A mogli przecież kogoś zagazować... No mogli...

Ja powiem więcej! CAŁY Niemiecki naród zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla!

Polacy, to przynajmniej wiedzieli jak z nazistami walczyli, no bo to obcy byli i tak dalej.

A niemiecki naród będący pod okupacją nazistów? Hah! No właśnie o tym się nie mówi!

I popatrzcie jak oni im wybaczyli... Przyjęli spokojnie do swojego niemieckiego społeczeństwa tych nazistów. A to całkiem możliwe, że czyjeś rodziny nawet Pokaż całość