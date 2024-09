Szkoda, że go w lutym wypuścili z aresztu w Dubaju. Spędził tam chyba około 3 miesięcy.Życie w tamtejszym więzieniu jest dużo gorsze niż w polskim: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13619221/Inside-Dubai-cell-hellhole-prisons-inmates-tortured-electric-shocks-air-stewardess-faces-jail.html Nasi powinni się starać żeby go znowu wsadzili. W końcu uciekł z Polski to stamtąd też może uciec. Całkiem możliwe, że jak by go znowu zamknęli to sam będzie chciał wrócić do Polski