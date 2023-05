Tak wygląda właśnie państwo rządzone przez mierną partię typu PiS.



1. Jednego roku jest afera, bo węgiel niby zalega i nie ma co z nim robić, mam nadzieję, że nikt o tamtych wydarzeniach nie zapomniał.



2. Potem jest afera, bo węgla ma braknąć, ludzie zamarzną itd.



3. Teraz znowu afera, bo nie ma co robić z węglem.



To pięknie pokazuje jak żałosna jest ta partia. Jedyne co potrafią, to uprawiać politykę i Pokaż całość