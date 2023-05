Chłop #!$%@?ł i był zapewne mocno porobiony więc i policja musiała do obezwładnienia użyć dużej siły...



"Przed godz. 6:00 białostocka policja dostała informację o mężczyźnie, który biegał po ulicy wbiegał pod samochody i próbował do nich wsiadać."



Kto widział jak zachowuje się naćpany typ, ile ma sił i odporności na ból a dodatkowo jak dużym jestem zagrożeniem dla innych osób to wie że nie było opcji by go delikatnie przytrzymać na ziemi....a Pokaż całość