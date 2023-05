Zaraz będą komentarze że:

- jak się nie podoba to niech wyjadą/ zmienią pracę,

- niech się cieszą że AŻ TYLE zarabiają bo ktoś kiedyś widział jak kawę piją,

- to jest praca marzeń bo się siedzi, nic nie robi, i się dostaje niezłe pieniądze i każdy by tak chciał.

- za to jakie są chamskie/ bezczelne/ ordynarne itd. itp to i tak za dużo zarabiają

- 10lat temu ktoś z rodziny Pokaż całość