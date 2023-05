W Rosji upadło 12 z 18 fabryk aut, reszta montuje chińskie modele.

Jakby kogoś ciekawiło, dlaczego ciągle wraca w mediach temat "ruskiej produkcji aut", to dlatego, że to w zasadzie jedyna dziedzina, gdzie sankcje mają się czym pochwalić. Motoryzację cywilną mieli słabą i uzależnioną od zachodu to się sypła całkiem mocno. Jest to w zasadzie jedyny łatwo zauważalny sukces sankcji, także szykujcie się na odgrzewanie tego tematu tak minimum raz na miesiąc do końca wojny co najmniej.



Jednak próby wyciągnięcia z tego jakiś wniosków Pokaż całość