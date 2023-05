USA się sypie.

To przygrywka do nowej wojny secesyjnej.Jak już kruszec będzie prawnie środkiem płatniczym to te państwa będą mogły ustanowić własną walutę,która będzie obowiązywała na ich terytorium i w rozliczeniach między tymi krajami,a śmieciowe USD będą służyły wyłącznie do odprowadzania podatków federalnych.Na to rząd centralny będzie musiał zareagować.