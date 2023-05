W Polsce przepisy jak we Francji. Nigdy nie wiesz jak się na drodze zachować. Głupie znaki. Bezsensowne prędkości. Nie jesteś pewny od kiedy i do kiedy obowiązują. Nie wiesz czy im ufać czy ktoś zapominał o znaku itp itd. Gdyby tylko istniał taki kraj jak Szwajcaria i można by spytać jak usprawnić ruch, ale to by wymagało wysiłku i konstruktywnego podejścia a po co? W końcu są mandaty.