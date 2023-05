"Koreanczyk elegancko po polsku o koreankach. Youtube to jednak czasem wrzuci coś ciekawego w sugerowane."



- Liczę że to dopiero początek serialu z przedstawicielami kolejnych nacji mówiących to samo o kobietach. Nie pamiętam w tej chwili (do ewentualnego sprawdzenia) ile jest państw na świecie, ale to na pewno nie byłby krótki serial.