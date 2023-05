Nie no, ekonomiści odkryli Amerykę. Oczywiście, że kiełbasa wyborcza napędzi inflację, ale to i tak nie koniec podwyżek. Pakiet "Fit for 55" podniesie ceny ogrzewania i paliw, kredyt 2% dodatkowo rozpędzi ceny mieszkań jednocześnie utrudniając kredytowanie osób fizycznych i firm. Darmowe autostrady? Dobre sobie, jest zaledwie pare państwowych odcinków. Dodam, że jeszcze rok temu minister infrastruktury stwierdził w KPO że należy wprowadzić opłaty za ekspresówki (odsyłam do google) - chyba sami już Pokaż całość