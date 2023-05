Kisnę z niego. Na inwestycji w EV soros stracił miliardy, bo stosował najbardziej pospolite myślenie Janusza "na chłopski rozum".



Standardowo Tesli nie tylko przestało grozić bankructwo kilka lat temu, wręcz zaczęła niedawno przynosić ogromne zyski (obecnie zarabia więcej niż jakakikolwiek producent samochodów). Wzrost wartości był gigantyczny a rynek ev dynamicznie się rozwija.



Co myśli typowy Janusz w takiej sytuacji? EV to przyszłość, niestety spóźniłem się na największą pompę Tesli. Co zrobić? Wiem, Pokaż całość