Takich kilka uwag na świeżo po obejrzeniu tego materiału:Ten ekspert to za dobrze poinformowany chyba nie jest? Tak samo zresztą jak cały wywiad Rosji. Na początku pojawia się informacja o pociskach FGM-148 Javelin. Amerykanie dadzą/ nie dadzą? Nie będąc analitykiem wojskowym jeszcze przed tzw. "specoperacją" wiedziałem że dali. USA dało te pociski Ukrainie do obrony, tylko w stosunkowo niewielkiej ilości (o ile pamiętam to było chyba 2 czy 4 tys)