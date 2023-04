Fikcyjny etat dla Morawieckiej. Kierownik nie słyszał o takiej osobie

Ja pierniczę.

Gościu jest milionerem. Pewnie nakradł niemało przed i po tym jak został premierem.

Ale jeszcze mu mało.

Jeszcze siostrę na fikcyjny etat musi wcisnąć.

Żadnej złotówki, którą można ukraść, nie przepuści.



Gdyby PiS kradł trochę, to można by powiedzieć, że to podobne do innych partii.

Ale oni traktują każdą niewykorzystaną możliwość kradzieży, jak swoją stratę.



Kraść ile się da! Jak nie ukradniemy, to się zmarnuje!