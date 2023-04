Raz, że w kwestii środowiskowej zmieni jeśli te pojazdy nie będą mógłby wjechać, to dwa nie różni niczym od tego co było czyli dyskryminacji kowidowej np. nie wejdziesz do szpitala bez maski, bez maski ffp2 nie wejdziesz do galerii. Hucpa, skandal, obłuda, podłość - ale to typowe dla władzy, które żre chleb za który wy im płacicie, a potem ..ebią was jak się tylko da.