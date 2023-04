To chyba lepiej. Wiem że tu wielu wykopków śmieje się z Hindusów ale ja ich akurat szanuję. Indie to dość pokojowy kraj, hinduizm to również pokojowa religia, poza tym jednak mają oni pewną cywilizacje, na mnie robi wrażenie filozofia która powstawała tam 2500 lat temu. Stereotypowe Indie to głównie polnoc kraju zdegradowana podczas kolonizacji brytyjskiej, poludnie Indii wygląda dużo lepiej.