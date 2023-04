Ranking zup na świecie. Polski klasyk na podium

Największą bekę mam z tych wszystkich entuzjastów zagranicznej kuchni co gardzą polskim jedzeniem. Powiesz takiemu, że schabowy ci smakuje a jutro robisz sobie kaszankę z grilla to ten zaczyna ci tyradę, że polskie żarcie to gówno.



Taki osobnik twierdzi, że woli sobie zjeść futomaki i california rolls z Cucko Sushi albo #!$%@?ć codziennie hamburgery z amerykańskiej sieciówki. Najgorsze jest to, że wciskają wszystkim innym, że te ich importowane żarcie jest dużo lepsze Pokaż całość